Halil Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Halil Şahin oldu. Vatan Partisi adayı Halil Şahin, AFYONKARAHİSAR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AFYONKARAHİSAR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Halil Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve AFYONKARAHİSAR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı Halil Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AFYONKARAHİSAR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AFYONKARAHİSAR aday yarışı ve AFYONKARAHİSAR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AFYONKARAHİSAR Seçim Bilgileri

AFYONKARAHİSAR belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AFYONKARAHİSAR belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AFYONKARAHİSAR toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR Belediye Başkan Adayı Halil Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Şahin, AFYONKARAHİSAR yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Halil Şahin toplamda 135 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi AFYONKARAHİSAR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.