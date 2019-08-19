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Halil Sezai'den hakkında çıkan tekel eleştirilerine sahneden yanıt

Ünlü şarkıcı Halil Sezai katıldığı MilyonFest Mersin/Erdemli'deki sahnesinde; geçtiğimiz haftalarda Milyon Yapım ve Umut Kuzey hakkında çıkan tekel eleştirilerine sahneden yanıt verdi.

19.08.2019 08:37 Halil Sezai'den hakkında çıkan tekel eleştirilerine sahneden yanıt

Sezai; "Kendisine aynı dille cevap vermek istemezdim ama bir tane atanamayan gazeteci bizim buluştuğumuz festivallere karşı bir yazı yazmış. Üslubu çok kaba ve düşmancaydı. Tekele alınsaydı en başta ben burada olmazdım. Benimle birlikte birçok insan da burada olmazdı. İyiki Umut Kuzey var, iyiki dostları var, iyiki de biz varız, diye konuştu. Beraber buluştuğumuz bu platformu çok seviyoruz, bizim buna ihtiyacımız var. Bunun için kendisine teşekkür ederim, dedi.

Umut Kuzey ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Son zamanlarda yazılıp çizilenlere en güzel cevaplardan birini Halil Sezai verdi. İnsanın yalnız olmadığını bilmesi kadar güzel bir şey yok, iyiki varsın Halil Sezai" diyerek kendisine teşekkür etti.


Halil Sezai, Umut Kuzey, Güncel

Kaynak: Bültenler

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