Halil Söyletmez, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!

Ertem Şener'in sunduğu Sorgu Odası adlı programa konuk olarak katılan Halil Söyletmez'i Ertem Şener ardı ardına gelen sorularıyla bir hayli zorladı!

Halil Söyletmez kendi ile ilgili izleyenleri şaşırtacak gerçekleri Ertem Şener ile Sorgu Odası'nda anlattı.

Halil Söyletmez YouTube hesabını kapatıyor mu? YouTube'a kırgın mı? Reynmen'i kıskanıyor mu? Şahan Gökbakar hakkında ne dedi? En beğendiği kadın YouTuber kim? Cumali Ceber'i kötü bir film mi? Nereden, ne kadar para kazandı? Eşi Şeyma ile ne projesi var? Hepsi Ertem Şener ile Sorgu Odası'nın ikinci bölümünde!