Halil Tanrıverdi AK Parti Sarıoğlan Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:38



15 Kasım 2018 Perşembe 15:38

Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü olarak görev yapan Halil Tanrıverdi, AK Parti Sarıoğlan Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı.Aday olarak gösterilip seçimi kazandığı takdirde ilçenin şuana kadar almadığı yatırımları alacağını belirten Tanrıverdi; "1994 - 1999 yılları arasında Palas kasabasında belediye başkanlığı yaptım. 2000 yılından bu tarafa Melikgazi Belediyesinde çeşitli görevlerde bulundum. Halen Çevre Koruma Kontrol Müdürüyüm. Yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Sarıoğlan Belediye Başkan Aday Adayıyım. Sarıoğlanımızın kaybolan itibarını, geri kalmışlığını, verilen göçü önlemek amacıyla aday olmak istiyorum. Sarıoğlan, kısmet olur da aday olup kazandığımız takdirde bugüne kadar almadığı yatırımları alacaktır. Çünkü 25 yıllık belediyecilik tecrübemizle Sarıoğlan'a hizmet etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Projeleri hakkında da bilgiler veren Tanrıverdi; "Projelerimize gelince eksik olan doğalgazı getirmek için uğraşacağız. İlçemizde ev eksikliği olduğu için TOKİ getirmek istiyoruz. Altyapı eksikliklerini gidereceğiz. Tuz Gölü'nde sağlık turizmini canlandırmak için projelerimiz var, Kızılırmak'ın kenarına mesire alanları yaptıracağız. İsrafa gitmeden tasarruflu bir şekilde yöneteceğiz. Birikmiş olan borçları ödemenin yollarını arayacağız. Hastane yapılması, sanayi sitesinin büyümesi, beton asfalt tesisi kurulması, iş istihdamı oluşturulması, tarımda ürün çeşitliliğinin artırılması gibi projeleri hayata geçirmek için çalışacağız" diye konuştu.Evli ve 5 çocuk babası olan Halil Tanrıverdi, Niğde Eğitim ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu. - KAYSERİ