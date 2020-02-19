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Halil Umut Meler, ilk kez bir derbide görev yapacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez dev maçta düdük çalacak. Galatasaray, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 12 maçta yenilgi almazken, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan yenik ayrıldı.

19.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:25

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- derbisinin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR'da ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan ekran başında maçı takip edecek.

DERBİDE İLK KEZ DÜDÜK ÇALACAK

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY MAĞLUP OLMADI

Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Halil Umut Meler, ilk kez bir derbide görev yapacak

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
GSLİ:ÜNEMLİ OLAN VERİLECEK TALİMAT VARMI YOKMU ONU SAHADA GÜRECEĞİZ BU HABER BİLE FENERSYONUN OYUNU OLA BİLİR
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MELİSA:2 DERBİDEN BİRİSİNDE 1000 HAKEM KONUSULUCAK
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AYŞE:SEVİYORUM BU ADAMI :::)))))
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ALGI:ALGI OPERASYONU YAPMAYIN. . . . HERKES O AKŞAM GÖRECEK Kİ HAKEM GALATASARAYI DOĞRAYACAKTIR
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AYŞE:SANMIYORUM HALİL UMUT MELERLİ GS KAYBETMİYOR SANKİ BEN FANATİK GALATASARAYLIYIM
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