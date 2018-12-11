Halil Umut Meler, Lazio-Eintracht Frankfurt Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lazio-Eintracht Frankfurt maçında düdük çalacak.<br><br>FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Lazio ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. - İSTANBUL