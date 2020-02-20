Halil Umut Meler: Sahaya girdikten sonra çimi koparırım

Fenerbahçe ile Galatasaray , Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in MHK tarafından derbiye atanmasının ardından akıllara TFF'nin dergisi Tam Saha'ya verdiği o röportaj geldi.

Meler, "Sahaya girdikten sonra çimi koparırım, avucumda gezdiririm. Isınmaya başlayıncaya kadar çimi elimde tutarım. Yavaş yavaş, onu okşayarak dökerim. Hakemliğe başladığımda değil de futbolculuk yaşantımdan beri bu böyle. Beni her zaman sakatlanmaktan koruduğunu, daha iyi motive ettiğini ve psikolojik olarak rahatlattığını düşünürüm. Sahaya girerken çimin kokusunu almak hoşuma gidiyor." demişti.

"HATA YAPTIYSAM UYUYAMIYORUM"

"Hata yaptığınızda neler hissedersiniz sorusuna" Meler, "Psikolojik olarak tabii ki kendimi vicdanen rahatsız hissediyorum. Vicdan meselesi sonuçta bu. Her hakem hata yapabilir. Bu doğal 'Hata yapmam' sözü bir yere kadar. Hata yapmışsam zaten yolculuk esnasında başlıyor vicdan muhasebesi… Akşam uyuyuncaya kadar bu sizi rahatsız ediyor. Bazen uykularınızı bile kaçırıyor." cevabını vermişti.