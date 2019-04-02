Halil Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AĞRI ELEŞKİRT belediye başkan adayı olan Halil Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI ELEŞKİRT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Halil Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AĞRI ELEŞKİRT adayı Halil Yılmaz kimdir? Bağımsız AĞRI ELEŞKİRT adayı Halil Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Halil Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AĞRI ELEŞKİRT belediye başkan adayı olarak gösterilen Halil Yılmaz ELEŞKİRT ilçesinde % 4,10 oranında oy almıştır. ELEŞKİRT ilçesinde % 4,10 oranında oy olan Halil Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 193 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI ELEŞKİRT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.