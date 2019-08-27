Haberler» Spor» Haber

Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Süleyman Aykırı oldu

Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Gökmen'i yenen Süleyman Aykırı başpehlivan oldu.

27.08.2019 19:42 Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Süleyman Aykırı oldu
Çanakkale'nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünde düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Gökmen'i yenen Süleyman Aykırı başpehlivan oldu.

Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde köy muhtarı Necdet Alkan'ın tertip ettiği 5. Yağlı pehlivan güreşlerine 14 Başpehlivanın yanı sıra 200 sporcu katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan dua ile başlayan güreşlerin bu yılki Ağalığını Bigalı iş adamı Necdet Keskin yaptı.

Halilağa köyünde düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Serhat Gökmen'i yenen Süleyman Aykırı başpehlivan oldu. 3'üncülüğü Güngör Ekin ile Orhan Okulu paylaştı.

Güreşleri Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Yakup Köse, Çan STK temsilcilerinin ile güreş severler izledi.

Önümüzdeki yıl yapılacak güreşlerin ağalığını ise 30 bin lira ödeyerek Prof. Dr. Şevki Erdem aldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:41   Ertaç özbir, gençlerbirliği yolunda
20:34   Tofaş'ta tolga öngören ve orhun ene yeni sezonu değerlendirdi
20:25   Rıza çalımbay'dan hakem isyanı
20:23   İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"
20:16   TransAnatolia'nın 2 günü Kahramanmaraş'ta düzenlenecek
20:14   Pfdk sevkleri açıklandı
20:13   2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın resmi antrenmanları başladı