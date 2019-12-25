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Halıların içinden afyon sakızı çıktı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda halıların içerisinde gizlenmiş 137,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

25.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:05 Halıların içinden afyon sakızı çıktı
Gümrük Kapısı'nda halıların içerisinde gizlenmiş 137,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan 'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen, İran uyruklu bir kişinin sürücülüğünü yaptığı halı yüklü tır, şüphe üzerine x-ray tarama sistemine sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleri aracılığıyla detaylı arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin araçtaki halılara tepki vermesi üzerine, rulo halindeki halılar açıldı. Halıların içinde şeffaf, vakumlanmış paketler bulundu.
Paketlerin içindeki maddenin, afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Söz konusu 137 kilo 450 gram uyuşturucuya el konuldu.

İngiltere, Gürbulak, Güncel

Kaynak: AA

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