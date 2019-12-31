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Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan yeni yıl mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

31.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:22 Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.
Canpolat, mesajında, yeni yılın Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu.
Yeni yılın yeni umutlar ile dolu olmasının temennisinde bulunan Canpolat, mesajını şöyle sürdürdü:
"Kapımızı çalan 2020 yılının mutlu ve huzurlu bir geleceğe adım atılması yolunda başta ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi, en büyük temennimdir. Haliliye Belediyesi olarak yeni yılda da ilçe genelinde vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olacağız. Onlara hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın siz değerli hemşehrilerime, milletimize sağlık, esenlik, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

Mehmet Canpolat, Haliliye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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