Haliliye Belediyesi, bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu
Haliliye Belediyesi, vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri amacıyla bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu.
09.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:14
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin koronavirüs kapsamındaki tedbirleri devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçede insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelere maske ve eldivenlerini atabilmeleri için tıbbi atık kutuları koydu.
Kaynak: AA
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