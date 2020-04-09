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Haliliye Belediyesi, bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu

Haliliye Belediyesi, vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri amacıyla bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu.

09.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:14
Haliliye Belediyesi, bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu
Haliliye Belediyesi, vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri amacıyla bazı yerlere tıbbi atık kutuları koydu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin koronavirüs kapsamındaki tedbirleri devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçede insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelere maske ve eldivenlerini atabilmeleri için tıbbi atık kutuları koydu.

Kaynak: AA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Güncel
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