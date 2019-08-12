Haliliye Belediyesi'nden kurban kesim sonrası yoğun temizlik

Haliliye Belediye, kurban kesim yerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışmaları yaparak kötü kokunun önüne geçti.



Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, kurban kesim yerlerinde yapılan kesimlerin ardından temizlik çalışmasına başladı. Ekipler, gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren kesim yerlerinde yaptıkları ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının ardından portakal esansı olan su ile kötü kokunun önüne geçti. Dört yüzden fazla personelle ve yüz araç ile hem Kurban Bayramı öncesi, hem de sonrasında vatandaşların mağdur olmaması adına temizlik işleri ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar kesim yerlerinde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Haliliye Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu yıl ilk defa yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ardında kötü kokunun önüne geçmek için portakal kokusu kullandıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Erol, "Tüm temizlik işleri ile personellimizle birlikte Kurban Bayramı boyunca sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.



Kesim sonrası ekiplerin çok kısa süre içerisinde temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade eden vatandaşlar ise, "Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a böylesi hassa davrandığı için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde çok rahat bir bayram geçiriyoruz" dedi.



Tüm personelle Kurban Bayramı boyunca sahada olacaklarını belirten Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise, "Ekiplerimiz sürekli sahada olacaklar bunun yanında vatandaşlarımızın gördüğü bir eksikliği 444 22 63 numaralı Beyaz Masayı arayarak bildirsinler" açıklamasında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA