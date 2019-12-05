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Haliliye Belediyesi'nin hedefi galibiyet

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun zirvesinde yer alan Haliliye Belediyesi ekibi, evinde karşılaşacağı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

05.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:34Haliliye Belediyesi'nin hedefi galibiyet
Erkekler 1. Ligi B Grubu'nun zirvesinde yer alan Haliliye Belediyesi ekibi, evinde karşılaşacağı TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Spor Salonunda Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfa ekibinin hedefi maçtan galibiyetle ayrılmak.
Başantrenör Gürgen, ligde güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Son altı maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Son 3 haftadır da liderliğimi koruyoruz. Bu sonuç bize daha fazla sorumluluk veriyor, hem açık hedef haline geldik. Herkes bizi yenmek için kapasitesini zorluyor. Rakibi izledik ve işimiz kolay olmayacak. Bu maçı da Allah'ın izni kazanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız giderek çoğalmaya başladı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu hafta Gümüşhane ekibini burada yenip liderliğimiz devam ettirmek istiyoruz."

Haliliye Belediyesi, Gümüşhane, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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