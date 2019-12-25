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Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi

Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında bütün personellerine kişisel gelişim eğitimi semineri düzendi.

25.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:32 Haliliye Belediyesi personellerine eğitim semineri verdi
Haliliye Belediyesi, hizmet içi eğitim kapsamında bütün personellerine kişisel gelişim eğitimi semineri düzendi.

Haliliye Belediyesi, personel performansını attırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda insan kaynakları müdürlüğü, belediye bünyesinde bulunan tüm personele yönelik hizmet içi eğitim çerçevesinde kişisel gelişim eğitimi semineri düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Erol, Hamdi Kaysı, birim amirleri ve birimlerde çalışan personeller katıldı. Seminerde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, seminerde verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, tüm belediye personelleri ile bir arada olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı Halil Azemoğlu da katılımcılara kişisel gelişim ve iş performansına yönelik bilgiler verdi. Birlik ve berberliğin de vurgulandığı seminer belediye personelleri tarafından ilgi ile takip edildi. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Erol, Güncel

Kaynak: İHA

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