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Haliliye Belediyesinden eğitime destek

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs açıldı.

07.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:40Haliliye Belediyesinden eğitime destek
'nın merkez Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin eğitimine destek amaçlı yürütülen faaliyetler kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurslar veriliyor.
Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında düzenlenen kursta öğrenciler alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitim ile sınavlara hazırlanıyor.
Kursa katılan üniversite adayları, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

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