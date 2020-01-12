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Haliliye Belediyesinden gazetecilere sinema etkinliği

Şanlıurfa'da, Haliliye Belediyesi tarafından gazetecilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

12.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:10Haliliye Belediyesinden gazetecilere sinema etkinliği
'da, Belediyesi tarafından gazetecilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, gazeteciler, ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan "Naim" filmini izledi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, şunları kaydetti:
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle arkadaşlarımızla yaptığımız istişare çerçevesinde sizlere bir mola, bir soluk anlamında sizleri ailelerinizle bu sinema etkinliğinde misafir edelim dedik. Şunu ifade etmek isterim ben konuşmamın başında mesai arkadaşlarım derken gerçekten de nasıl siz, bizi takip ediyorsanız, bizlerde değerli Şanlıurfa basınını takip ediyoruz. Çünkü toplumun gerçek bilgilendirilmesinde ve daha önemlisi yönlendirilmesinde çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum."
Etkinliğe, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı da katıldı.

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Kaynak: AA

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