Haliliye Belediyesine Göbeklitepe İçin Ödül Verildi

Haliliye Belediyesi
, Göbeklitepe
'nin tanıtımı için yapılan çalışmalar dolayısıyla 24. MOTİF Halkbilim Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.
Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı (MOTİF) ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 24. MOTİF Halkbilim Ödülleri programında ödüller sahiplerin buldu.
Tarihi 12 bin yıla dayanan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım çalışmaları dolayısıyla Haliliye Belediyesi de ödüle layık görüldü.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, katıldığı programda ödülü, MOTİF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Ürey'in elinden aldı.
Demirkol, vakfa desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Göbeklitepe'nin Türkiye
'nin kalkınmasında önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Demirkol, tarihi ören yerinin anıtımı için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Göbeklitepe Şanlıurfa
'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik
Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ile Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.
Alman Arkeoloji
Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik Dönem'e ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.
Kazılarda aynı zamanda 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.
Göbeklitepe, 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmış, temmuz ayında Bahreyn
'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.
Haliliye Belediyesi,Haliliye,Göbeklitepe
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:43