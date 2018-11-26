Haliliye Belediyespor'da Çifte Galibiyet

Haliliye
Belediyespor'da voleybol
takımı karşılaştığı Solhan
Sporu 3-0, basketbol
takımı ise UPS Sporu 87-69 mağlup etti. Türkiye
Voleybol 1. Ligi 9'uncu haftasında Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında Bingöl
ekibi Solhan Sporu konuk etti. Karşılaşmaya istediği tempoda başlayan Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor, setleri 25- 22, 25- 22 ve 25- 20 alarak, 3- 0'lık galibiyeti elde etti. Haliliye ekibi, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 16'ya çıkararak, ligde 7'nci sıraya yükseldi. Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, ligin 10'uncu haftasında Giresun
deplasmanında 1 Aralık
2018 Cumartesi günü saat 13.00'de Bulancak
Belediye Beton Spor ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol 2. Ligi 5'inci haftasında ise Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, İstanbul
ekibi UPS Sporu konuk etti. Karşılaşmanın başından itibaren üstünlüğünü koruyarak, mücadele eden Haliliye ekibi, ilk yarısını 40- 25 önde kapattığı maçtan 87- 69'luk galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 8'e çıkaran Atilla Keskin
'in çalıştırdığı Haliliye ekibi, ligde de 3'üncü sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor'dan 7 numaralı Yiğit Emre Mirza
aldığı 21 ile maçın en skorer ismi olurken, 12 numaralı Mert Yavi
ise aldığı 11 ribound ile maçın 'en'leri arasında oldu.
Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı, 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 15.30'da İstanbul deplasmanında Tenis
Eskrim Dağçılık ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA
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26 Kasım 2018 Pazartesi 13:03