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Haliliye Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Haliliye Belediyespor, hafta sonu karşılaşacağı Bingöl ekibi Solhanspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

20.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:58Haliliye Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Belediyespor, hafta sonu karşılaşacağı ekibi Solhanspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 6'ncı haftasında Ordu deplasmanında AkkuşBelediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, liderliğe yükselen Haliliye Belediyespor, "Efeler Ligi" hedefiyle başladığı ligde zirveyi bırakmak istemiyor. 23 Kasım 2019 Cumartesi saat 13.00'de, 11 Nisan Salonunda Bingöl temsilcisi Solhan Belediyespor ile karşılaşacak olan Haliliye ekibi, mücadele öncesi çift antrenmanla çalışmalarını devam ettiriyor. Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde, teknik ve taktik çalışmaları yürüten Haliliye Belediyespor oyuncuları, hafta sonu yapılacak maça tüm halkını beklediklerini ifade etti. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Gürgen, "Şuanda lider pozisyonundayız. Ancak bunu sürdürebilmek çok önemlidir. Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız Şanlıurfa'da. Daha önce söylediğim gibi bizim seyirciye çok ihtiyacımız var. Şanlıurfa halkına çok ihtiyacımız var. Ekibimiz seyirci ile çok iyi oynuyor. Bunu deplasmanda çok iyi görüyoruz. Herkesin belli oranda seyircisi oluyor. Solhan en önemli ekiplerimizden biridir ama inanıyorum ki, seyircimiz geldiğinde kimse yenemez bizi burada. Onları cumartesi günü maça davet ediyoruz. Allah'ın izni ile üç puan almak hedefimiz. Bu doğrultuda elimizde ne varsa sergileyeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Bingöl, Spor

Kaynak: İHA

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