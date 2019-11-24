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Haliliye Belediyespor zirvedeki yerini korudu

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 7'nci haftasında konuk ettiği Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

24.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:40Haliliye Belediyespor zirvedeki yerini korudu
1. Ligi B Grubunda mücadele eden Belediyespor, ligin 7'nci haftasında konuk ettiği Solhanspor'u 3-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor galibiyet serisini Solhanspor karşılaşmasında da sürdürdü. Ligin 7'nci haftasında evinde ağırladığı ekibi Solhanspor'u 3-1'lik skorla yenen Haliliye ekibi liderliğini korudu.

Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor; 25-12, 25-21 ve 26,24'lük setlerle Bingöl ekibini 3- 1 mağlup etmeyi bildi. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 16'ya çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korudu. Öte yandan Şanlıurfalı seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcıları, Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı da, seyirci tribünden izleyerek takımlarına destek verdi.

Haliliye Belediyespor, ligin 8'inci haftasında 30 Kasım 2019 saat 13: 00'da Ziraat Gençlikspor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA

Haliliye, voleybol, Türkiye, Bingöl, Spor

Kaynak: İHA

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