Haliliye'de 131 Maliki Tapularına Kavuştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Süleymaniye Mahallesinde 30 yıldır tapu sorunu bulunan 131 maliki, tapularına kavuşturdu.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Süleymaniye Mahallesinde ikamet eden 131 maliki, 30 yıllık özlemini duyduğu tapularına kavuşturdu. Hak sahibi olan 131 malikin tapularının dağıtımı için düzenlenen programa Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, Meclis Üyesi İsmail Güneş, Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ile hak sahipleri katıldı.Süleymaniye halkının tapu sorununu çözüme kavuşturduklarının belirten Demirkol, "1987 yılından bu tarafa bulunduğunuz evleri inşa ettiniz. İçerisinde mutlu günleriniz, acılı günleriniz oldu. 30 yılı aşkın süredir oturduğunuz evi, kendi çabanızla inşa ettiğiniz evin tapusu yoktu. Evinizle ilgili herhangi bir işlem yapmak istediğiniz de tapunuz yoktu. Bu tahammül edilemeyecek bir durumdu. 30 yılı aşkın süredir bu tapuları alamadınız. Biz, hiçbir zaman için zorluğa, meşakkate yenik düşmeden sizler için gecemizi, gündüzümüze katarak, uğraşıyoruz, çaba sark ediyoruz. Cenab-ı Hakk görüyor, halkımız görüyor. Çalıştık ve sonunda tapularınızı bugün sizlere teslim ediyoruz. Süleymaniye Mahallemizde 131 evin bulunduğu, 7 sokaktaki bu evlerin tapu sorununu çözüme kavuşturduk" diye konuştu.Konuşmaların ardından tapularına kavuşan 131 hak sahibi, 30 yıllık özlemlerini giderdiği için Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA