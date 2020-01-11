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Haliliye'de 2019 yılında 3 bin 400 çift "Evet" dedi

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesince 2019 yılında 3 bin 400 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.

11.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:08Haliliye'de 2019 yılında 3 bin 400 çift
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesince 2019 yılında 3 bin 400 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, nikah memuru ve şahitlerin huzurunda "Evet" diyen 3 bin 400 çiftin mutlu günlerinde yanlarında olan Haliliye Belediyesince çiftlere, "Yemyeşil Haliliye" kampanyası kapsamında fidan da hediye edildiği kaydedildi.
Ailelerinin de güzel bir ortamda nikah törenini izleme imkanı bulduğu belirtilen açıklamada, çiftlerin nikah için en çok nisan ayını, en az ise mayıs ayını tercih ettiği ifade edildi.

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

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