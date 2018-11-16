Haliliye'de 22 Bin Bebeğe "Hoş Geldin" Denildi

Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
'un "Sosyal belediyecilik" çalışmaları kapsamında 2014 yılında hayata geçirilen "Hoş geldin bebek" projesiyle bugüne kadar dünyaya gelen 22 bin bebeğin ilk ihtiyacı karşılandı.
Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da her kesimin ihtiyacını karşılayan Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla 2014 yılında hayata geçirilen ve kentte ilk olma özelliği taşıyan "Hoş geldin bebek" projesi ile binlerce aileye ulaşıldı. Haliliye İlçesinde dünyaya gelen bebekleri kapsayan proje kapsamında; hem bebeğin hem de ailenin doğumla birlikle ihtiyaç duyacağı malzemeler karşılanıyor. Proje ile birlikte bugüne kadar 22 bin bebek için hastane çıkış seti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere teslim edildi. Hastanelerde karşılaşılamayan ailelere de, doğum raporunun teslimiyle bir ay içerisinde hediyeleri taktim ediliyor.
Dağıtılan hastane çıkış setinde; puset, ana çantası, biberon, emzik ve yeni doğan takımı yer alıyor. Her kesimin taktirini toplayan hizmetten faydalanan vatandaşlarda, Haliliye Belediyesine ve Demirkol'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA