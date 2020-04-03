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Haliliye'de 400 bin maske hedefi

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde maske üretime başladı.

03.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:05
Haliliye'de 400 bin maske hedefi
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde maske üretime başladı.

Haliliye Belediyesi, ölümcül korona virüs (COVID-19) salgınının Türkiye 'de görülmesinin hemen ardından korunma tedbirleri kapsamında ilçede mücadele seferliği başlattı. Bu çerçevede mücadele aralıksız devam ederken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri maske üretimi için devreye sokuldu.

Faaliyetlerine salgın nedeni ile ara veren merkezler virüsten korunma kurallarına uygun şekilde dizayn edebilerek maske üretimi için faaliyetlerine star verdi. Merkezlerde seri üretime geçilirken hedefin 400 bin meşke üretimi olduğu belirtildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerin maske üretimini yerinde inceleyerek, konu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklamalarda yapan Canpolat, "Belediye bünyemizde oluşturduğumu yapı ile birlikte inşallah en kısa sürede ilk etapta 24 bin maske üretimine başladık. Peyder pey de devam edecek. Öncelikle maskeye ihtiyaç duyan bizim değerli personellerimiz, vatandaşlarımız dahil olmak üzere maske üretimimiz devam edecektir. İnşallah hep birlikte el ele vererek Türkiye çapında alınmış olan bu tedbirler neticesinde bu korona virüs illetinden, belasından hep birlikte vatandaşlarımızla el ele kurtulacağız" dedi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

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