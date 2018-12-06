Haliliye'de 5 Bin Kadın Meslek Öğrendi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:09



06 Aralık 2018 Perşembe 16:09

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri, kadınların iş hayatına atılmalarına olanak sağlayıp, okuma-yazma kursları ile yetişkin kadınların okuma yazmayı öğrenme isteklerini karşılıyor.Pozitif ayrımcılıkla, yaşamın her alanında kadınların yer almasını isteyen ve kadınlara yönelik uyguladığı projelerle takdir toplayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatları doğrultusunda 2014 yılından itibaren kurulan kadın destek ve aile eğitim merkezlerinde eğitimler devam ediyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi, Ertuğrul Gazi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi, Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi ve Ulubatlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi, kadınların meslek öğrenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından takı tasarım, el sanatları, dikiş- nakış, filografi, kuaför, bilgisayar, ebru sanatı ve makine- nakış kursları verilen merkezlerde, kadınlar istedikleri alanda gerekli eğitimlerini alıp, bu alanda ekonomilerine katkı sağlıyor. Okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları ile de yetişkin kadınların, bu alanlarda da eğitimler alması gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 5 bin kadının faydalandığı kurslara, kayıtlar da devam ediyor.Kadınlara geziler düzenlenip, eğitimler verildiKadın destek ve aile eğitim merkezindeki kurslardan faydalanan kadınlara yönelik çeşitli zamanlarda Halfeti, Birecik, Viranşehir, Harran ve Göbeklitepe gezileri düzenlendi. Kadınlara yönelik yürütülen kültürel geziler, program dahilinde devam ediyor. Ayrıca, kadın destek merkezlerinde çeşitli alanlarda da kadınlara yönelik eğitimler verildi. Devteşti Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezi ile Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezindeki kurslara gelen kadınların çocukları için ise kreşler açıldı. Alanında uzman okul öncesi öğretmenlerin görev yaptığı kreşlerde çocuklar, yaşlarına uygun eğitimler alırken, anneleri ise meslek edindirme kurslarına devam ediyor.Kayıtlar devam ediyorDevteşti, Ertuğrul Gazi, Süleymaniye ve ve Ulubatlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerine kayıt yapmak isteyen vatandaşlar, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve destek merkezlerine başvuruda bulunabilir. - ŞANLIURFA