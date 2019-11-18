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Haliliye'de 'anne ve çocuk eğitimi' projesi hayata geçti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sosyal belediyecilik kapsamında 'Anne ve Çocuk Eğitimi' projesinin ilk etabı hayata geçirildi.

18.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:21Haliliye'de 'anne ve çocuk eğitimi' projesi hayata geçti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sosyal belediyecilik kapsamında 'Anne ve Çocuk Eğitimi' projesinin ilk etabı hayata geçirildi.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü anne ve çocuk eğitimi çerçevesinde hazırladığı projenin ilk etabı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat, Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve birim amirlerinin katılımı ile gerçekleşti. İlçe genelinden ailelerin katılımı ile gerçekleşen anne ve çocuk eğitimine 37 anne ve 106 çocuk katıldı. Anne ve çocuklara alanında uzman kişilerce hijyen, ağız ve diş sağlığı, kişisel bakım konularında eğitimler veriliyor. Belirlenen program dahlinde her ay devem edecek olan eğitimlerde anne ve çocukların birçok konuda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Projenin açılışında anne ve çocuklara hitap eden Canpolat, "Bizler Haliliye Belediyesi olarak sosyal yaşamın her adımında sizlerle birlikte olmaya sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalıştığımızı ifade etmek isterim. Buradaki amacımız şuydu, öncelikle ağaç yaş iken misali kendini, vücudunu, ağız bakımı olsun ve hijyen olsun nasıl koruyabileceğine bir alışsın. İkincisi siz öğretmeler yani annelerimiz. Çocukların ilk öğretmeleridir. Annelerin de eksikleri varsa, soracakları sorular varsa biz burada arkadaşlarımızla birlikte onların sorularına cevap verebilmek, anlatabilmek, detaylandırabilmek ve ayrıca siz belki sormasanız da biz burada eğitim çerçevesi içerinde aile içi hijyen eğitimi ve kişisel hijyen eğitimi nasıl olur bunun detaylarını arkadaşlarımızı sizlere verecektir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Yaşam

Kaynak: İHA

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