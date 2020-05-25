Haliliye'de bayramda da salgınla mücadele devam ediyor

Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için sahada olmaya devam ediyor.

Haliliye'de bayramda da salgınla mücadele devam ediyor
25.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:12
Haliliye Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı için sahada olmaya devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte ekipleri ilçe genelindeki cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara Ramazan Bayramında da sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı bayram günlerinde ekipler çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik ve dezenfekte ekipleri Sırrın, Paşabağı, İpekyol, Devteşti, Bahçelievler mahalleleri ile Açıksu ve Emniyet caddelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam etti.

Temizlik işleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarına ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edildiğini bildirdi. - ŞANLIURFA
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Haberler››Güncel››Haliliye'de bayramda da salgınla mücadele devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Haber 15:06: Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den Kütahya Hava Şehitliği'ne ziyaret - Haber 15:05: Kayseri'de 8 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haber 15:05: Polis ekipleri Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileleri yalnız bırakmadı - Haber 15:05: Alman Federal Mahkemesi, Volkswagen'in tazminat ödemesine hükmetti - Haber 14:37: Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi - Magazin 14:03: Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı - Ekonomi 14:00: Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı - Haber 13:36: Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi - Haberler 13:24: El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi - Haber