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Haliliye'de çok amaçlı kurslar ilgi görüyor

Haliliye Belediyesi, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı eğitim, resim, müzik ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.

30.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:05Haliliye'de çok amaçlı kurslar ilgi görüyor
Belediyesi, çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlık ve becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı eğitim, resim, müzik ve el sanatları kursları yoğun ilgi görüyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, eğitim, müzik, resim ve el sanatları kursları ile gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan resim, gitar, bağlama, el işi kursları devam ediyor.

Enstrüman çalma yönünde açılan gitar ve bağlama kurslarında öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Öğrenciler burada ilk olarak nota eğitimi ve sonrasında durumlarına göre alt, orta ve üst seviye enstrüman çalma eğitimi veriliyor. Resim kursuna katılan öğrenciler ise hem yeni çizim teknikleri öğreniyor, hem de resim yeteneklerini geliştirerek sanatla iç içe oluyor. Kurslara katılan öğrenciler aynı zamanda güzel sanatlar kursları başta olmak üzere farklı kategorilerdeki kurslarımızla geleceğe hazırlanıyor.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği el işi kurslarında da katılımcı kursiyerlere el sanatlarına yönelik birçok eğitim verilmeye devam ediyor. Kurslarda eğitim alan öğrenciler, memnuniyetlerini ifade ederek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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