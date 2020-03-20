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Haliliye'de ekiplerin dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor.

20.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:47
Haliliye'de ekiplerin dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Haliliye Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor. Salgına karşı seferber olan ekipler ilçe genelinde bulunan tüm parkları dezenfekte ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri, zabıta müdürülüğü, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri ve 7/24 vatandaşların taleplerini dinleyen beyaz masa birimi ilçede halk sağlığının korunmasına yönelik başlattığı seferberliği sürdürüyor. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan tüm parklarda dezenfekte çalışması yürütüyor.

Ekipler, parklarda bulunan banklar, oyun grupları ve el temasının olabileceği tüm bölgeleri dezenfekte ediyor. Yapılan çalışmalar vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Mahalle muhtarları Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde devam ettiği kaydedilirken, zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerin de halk sağlığı için ilçede denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Zabıta, Yaşam

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