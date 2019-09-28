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Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından bakıma ihtiyaç duyulan ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti sürüyor.

28.09.2019 10:43Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor
Haliliye Belediyesi tarafından bakıma ihtiyaç duyulan ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti sürüyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde bakım hizmeti ekipleri, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile bakıma ihtiyaç duyan ailelerin yüzlerini güldürüyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret eden ekipler, ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Ziyaret edilen evlerdeki temizlik çalışmalarını ve ailelerin saç-sakal tıraşını tamamlayan ekipler, ailelerin de dualarını alıyor.

Evde bakım hizmetinden faydalanan aileler, kendilerine sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Güncel

Kaynak: İHA

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