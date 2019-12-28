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Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından bakıma ihtiyaç duyan aileleri ziyaret edilerek hem kişisel bakımlarını hem de evlerin temizliğini yapıyor.

28.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:41 Haliliye'de evde bakım hizmeti sürüyor
Belediyesi tarafından bakıma ihtiyaç duyan aileleri ziyaret edilerek hem kişisel bakımlarını hem de evlerin temizliğini yapıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde bakım hizmeti ekipleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda bakıma ihtiyaç duyan ailelerin hizmetlerini sürdürüyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret eden ekipler, ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Evde bakım hizmetinden faydalanan aileler, kendilerine sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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