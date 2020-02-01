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Haliliye'de gençler bilgisayar öğreniyor

Haliliye'de açılan bilgisayar kurslarında gençlerin, eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları hedefleniyor.

01.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:51Haliliye'de gençler bilgisayar öğreniyor
'de açılan bilgisayar kurslarında gençlerin, eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları hedefleniyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmaları kapsamında açılan bilgisayar kurslarıyla gençlerin kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Haliliye Belediyesinin Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan bilgisayar kursunda gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Alanında uzman eğitmenler ders verdiği kursta, temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim, hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim veriliyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika verilecek.

Kursa katılan gençler açılan kurslardan dolayı memnun olduklarını belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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