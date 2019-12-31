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Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunları kursunda kursiyerlere yöresel oyunların eğitimi veriliyor.

31.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:45 Haliliye'de halk oyunları eğitimi devam ediyor
Belediyesi tarafından açılan halk oyunları kursunda kursiyerlere yöresel oyunların eğitimi veriliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda açılan halk oyunları kursunda eğitimler devam ediyor. 'ya özgü halk oyunlarının yaşatılmasını hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere 4 kategoride 60 kursiyere eğitim veriliyor.

Eğitmen Sait Çelik yönetiminde Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen kursta, her gruptaki kursiyerlere belirlenmiş program dahilinde hafta içi ve hafta sonu eğitim veriliyor. Kurs bitiminin ardından katılım gösteren kursiyerlere sertifikaları verilecek. Kursiyerler, Haliliye Belediyesi tarafından açılan halk oyunu kursunda yöresel oyunları öğrenmek için eğitim aldıklarını belirterek, verilen bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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