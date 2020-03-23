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Haliliye'de halk sağlığı için tedbirler artırıldı

Haliliye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

23.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:28
Haliliye'de halk sağlığı için tedbirler artırıldı
Haliliye 'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, dünyayı tehdit eden ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, virüsün bulaşma ihtimaline karşı vatandaşların parklarda oturmaması için buralarda bulunan bankları topluyor. Söküm işlemi yapılamayan alanlara ise 'girilemez' şeritleri çekildi. Ekipler toplanan bankları atölyeye taşırken, salgın tehdidinin geçmesi ile birlikte toplanan banklar yenilenerek yerlerine tekrardan monte edilecek.

Salgınla mücadelede tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkaran Haliliye Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan taziye evlerinde de kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın tehdidine karşı taziye evlerinde bulunan halıları topluyor. Ekiplerce toplanan halılar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Virüs tehdidinin ortadan kalması ile birlikte halılar tekrardan serilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Yıpranmış halıların yerine ise yeni halıların serimi yapılacağı belirtilirken, taziye evlerinde de deforme olmuş veya kullanılamaz hale gelmiş alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılacak.

Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında temizlik işleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikayetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel

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