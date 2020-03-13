Haliliye'de her yer koronaya karşı ilaçlanıyor
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.
13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:26
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının Türkiye 'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezleri ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte çalışması yürütüyor.
Ekipler ayrıca oluşabilecek enfeksiyonlara karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini özenle yıkayıp, dezenfekte ediyor. Tedbir kapsamında oluşturulan ekiplerin salgın geçene kadar rutin bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüteceği bildirildi.
Öte yandan Haliliye Belediyesi, yine korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart 2020 tarihleri arası hizmete ara verme kararı aldı. - ŞANLIURFA
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınının Türkiye 'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezleri ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte çalışması yürütüyor.
Ekipler ayrıca oluşabilecek enfeksiyonlara karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini özenle yıkayıp, dezenfekte ediyor. Tedbir kapsamında oluşturulan ekiplerin salgın geçene kadar rutin bir şekilde dezenfekte çalışmalarını yürüteceği bildirildi.
Öte yandan Haliliye Belediyesi, yine korunma tedbirleri doğrultusunda bünyesinde barındırdığı gençlik ve kültür merkezleri, kütüphaneler, havuzlar, spor kursları ve kadın destek merkezlerinde 14-23 Mart 2020 tarihleri arası hizmete ara verme kararı aldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Etiketler : Haliliye Belediyesi, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor