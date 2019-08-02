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Haliliye'de kadınlara yönelik 'aile içi iletişim' söyleşisi

Haliliye Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa Temsilciği (KADEM) ile birlikte kadınlara yönelik "Aile içi iletişim" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

02.08.2019 15:30 Haliliye'de kadınlara yönelik 'aile içi iletişim' söyleşisi
Haliliye Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa Temsilciği (KADEM) ile birlikte kadınlara yönelik "Aile içi iletişim" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye kadınlar ile KADEM yöneticileri katıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Psikolog Rahime Bayram, aile içi iletim ve ailede huzurlu yaşam ile ilgili kadınlara sunumda bulundu. Haliliye Belediyesi ile böylesi bir program gerçekleştirdikleri memnun olduklarını ifade eden Psikolog Rahime Bayram, "Bizlere ev sahipliği yaptıklarından dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Söyleşiye katılan kadınlar, düzenlenen programın verimli geçtiğini ifade ederek, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

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