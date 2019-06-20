20.06.2019 14:12
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Haliliye'de kadınlara yönelik meslek eğitimi

Haliliye

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde açtığı kurslar ile kadınların meslek öğrenmelerini amaçlıyor.

Haliliye BelediyesiKadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri'nde açtığı kurslar ile kadınların meslek öğrenmelerini amaçlıyor.

Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri, kadınların meslek öğrenimini sağlamaya yönelik yürüttüğü kurs faaliyetlerini devam ettiriyor. Devteşti,Ertuğrul GaziveSüleymaniyeKadın Destek ve Aile Eğitim Merkezleri ileRecep Tayyip ErdoğanKültür Merkezinde yürütülen kurs çalışmalarında, kadınların ilgi alanları ile sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacağı alanlar göz önünde bulunduruluyor.Kuaför, dikiş nakış, el sanatları, bilgisayar ve takı tasarım alanlarında devam eden kurslar, kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.

Alanında usta öğreticiler tarafından verilen kursları başarı ile bitiren kadınlara, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veriliyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Süleymaniye,Ertuğrul Gazi,Haliliye Belediyesi,Yaşam

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