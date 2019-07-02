02.07.2019 13:47
Haberler » Yaşam » Haber

Haliliye'de kasaplar denetlendi

Haliliye

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 'ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.

Zabıta Müdürlüğü'>Zabıta Müdürlüğü , halk sağlığını korumak ve gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, rutin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda ekipler, iş yeri ve imalathanelere yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak tutanak tuttu. İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için ek süre verildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü , Mehmet Canpolat , Haliliye , Zabıta , Yaşam

Son Dakika Haberleri
13:46 Haliliye'de kasaplar denetlendi
13:36 Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi'nde gönüllerince eğleniyor
13:17 Vali Çakacak'tan tayini çıkan adli yargı mensupları onuruna veda yemeği
13:03 Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı Yıldız'ı kabul etti
12:46 (Özel) Yangın sonrası evsiz kalan aile yardım eli bekliyor
12:44 Yaz spor okullarına yoğun ilgi
12:42 Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman'ı makamında ağırladı