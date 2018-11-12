Haliliye'de Kırsalın Çehresi Değişti

Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
'un, "yol medeniyettir" anlayışıyla yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, kırsalda toplam 260 mahalle ve mezrada, 1 milyon 801 bin 750 ton malzeme serimi yapıldı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan kilitli beton parke, stabilize, yol açma ve bakım onarım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar ile de, bugüne kadar yol çalışmaları yapılmayan mahalleler ile yollarında deforme yaşanan mahalleler, yeni yollara kavuştu.
Fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından program dahilinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 260 kırsal mahalle ile bu mahallelere bağlı mezraların yol çalışmaları tamamlandı. 72 bin 70 kamyonun görev aldığı yol çalışmalarında toplam 1 milyon 801 bin 750 ton malzemenin serilmesi ile de yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.
260 mahalle ve mezrada tamamlanan yol çalışmalarından, mahalle sakinleri de memnun. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları, yaptıkları açıklamalarda Demirkol'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA
Haliliye Belediyesi,Fen İşleri Müdürlüğü,Fevzi Demirkol,Haliliye
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:57