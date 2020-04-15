Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Haliliye'de korona virüsle mücadele devam ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

15.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:27
Haliliye'de korona virüsle mücadele devam ediyor
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Ekipler, bir taraftan mahalle mahalle yıkama ve dezenfekte faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan ise vatandaşlara maske dağıtımı sürüyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgını ile mücadelede tedbirleri her geçen gün arttırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ve dezenfekte ekipleri bu kez Selahaddin Eyyübi Mahallesi ve Veysel Karani Mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları takdirler karşılarken, Selahaddin Eyyübi Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan ise sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Mahallede bulunan tüm ana caddeler ve sokakların yıkandığını belirten Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Sadık Salar ise, "Haliliye'nin personelleri hem çalışkan, hem de işine sadık bir ekip. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a ve tüm ekibe Veysel Karani sakinleri adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hedef bir milyon maske

Yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yanında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler belediye bünyesinde üretimi gerçekleştirilen maskeleri ilçe genelinde dağıtmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Bağlarbaşı ve Sırrın mahallelerinde tek kullanımlık maske dağıttı. Maske dağıtımlarına sürdüklerini belirten ekipler, "Belediyemiz bünyesinde üretilen maskelerimizi tüm vatandaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu süreçte hedefimiz olan 1 milyon maskeyi tutturmak amacıyla üretime tam kapasite devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dağıtılan maskelerden alan vatandaşlar böylesi önemli bir süreçte maske dağıtımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi’ye attı Haberler
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Haberler ›› Güncel ››Haliliye'de korona virüsle mücadele devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:12: Ağrı'da Vefa grubunun karda mahsur kalan aracını köylüler kurtardı - Haber 19:12: Devletin şefkat eli Kastamonu'da 23 bin 500 kişiye ulaştı - Haber 19:10: Kastamonu'da sosyal mesafeye uyarak iş makineleri tanıtıldı - Haber 19:10: Bozcaada feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü - Haber 19:08: Bozcaada'ya feribot seferleri haftada 1 güne düşürüldü - Haber 18:47: Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi - Haber 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor - Spor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü - Haberler 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber