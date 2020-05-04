Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Haliliye'de maske üretimi ve dağıtımı sürüyor

Haliliye Belediyesi Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında başlattığı maske üretimine ara vermeden devam ediyor.

Haliliye'de maske üretimi ve dağıtımı sürüyor
04.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:14
Haliliye Belediyesi Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında başlattığı maske üretimine ara vermeden devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgının Türkiye'de görülmesi ile birlikte tedbirler almaya başladı. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgından korunmada önemli bir paya sahip olan maske üretimine geçti. Belediye kendi bünyesinde açtığı maske üretim tesisi ile ilçe halkına maske dağıtımını sürdürmeye devam ediyor.

Öncelikli hedefi 1 milyon maske üretimini gerçekleştirmek olan Haliliye Belediyesi, günlük 12 bin 500 maske üretip vatandaşa dağıtmayı sürdürüyor. Kentin en işlek noktalarından olan Eminiyet Caddesi, Rabia Meydanı ve Şehitlik Kavşağında açtığı stantlarda vatandaşlara maske dağıtmaya devam Belediye, dağıtımı stantlarla da sınırlı bırakmıyor. Ekipler üretilen maskeleri mahalle mahalle hane halkına dağıtmayı da sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Haberler
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim’e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Görüntü bugün Türkiye’de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Haberler››Güncel››Haliliye'de maske üretimi ve dağıtımı sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş, memleketine uğurlandı - Haber 19:22: - Yunanistan'da halk 42 gün sonra sokağa çıkıyor- Yunanistan'da normalleşme süreci başladı - Haber 19:22: Adıyaman'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Haber 19:15: Elyaf atölyesinde yangın çıktı - Haber 19:13: İZMİR-Suudi Arabistan'dan gelen 168 kişi Söke'de karantinaya alındı - Haber 18:45: Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı - Haberler 18:12: Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti - Haber 18:05: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı - Haber 17:46: Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım - Haber 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler