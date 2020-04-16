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Haliliye'de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor

Haliliye Belediyesi, park ve yeşil alanlarda mevsimsel çalışmalarına başladı.

16.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:31
Haliliye'de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor
Haliliye Belediyesi, park ve yeşil alanlarda mevsimsel çalışmalarına başladı. Ekipler parkları yaz aylarına hazırlarken, parklar ve yeşil alanlarda çiçek şelaleleri, çim ekme, genel peyzaj bakım onarım çalışmaları yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesini sürdüren Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü ekipleri ilçe genelinde park ve yeşil alanlarının bakımlarını sürdürüyor. Parkları yaz aylarına hazırlayan ekipler peyzaj, yeşillendirme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs dolasıyla vatandaşların evlerinde izole olması ve parklara gelinmemesi yönünde uyarıda bulunan çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, salgın sona erene kadar parkların kullanmaması yönünde uyarıda bulunurken, parkların yaz aylarına en iyi şekilde hazırlandığı ifade edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Güncel
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