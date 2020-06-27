Haliliye'de salgınla mücadele sürüyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye'de salgınla mücadele sürüyor
27.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:38
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde de belediye aldığı tedbirleri en üst seviyede tutmaya devam ediyor. Ekipler, Ahmet Yesevi, Selahaddin Eyyübi ve Mimar Sinan mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Salgının ilk görüldüğü günden bu yana yürütülen çalışmalar takdir toplamaya devam ederken, vatandaşlar Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.

Öte Temizlik işleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam ettiğini duyurdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Güncel, Haber

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