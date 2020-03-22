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Haliliye'de tedbirler artırıldı

Haliliye Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran ve pandemi ilan edilen Korona virüs (Covid19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız bir şekilde artırdı.

22.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:13
Haliliye'de tedbirler artırıldı
Haliliye Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran ve pandemi ilan edilen Korona virüs (Covid19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız bir şekilde artırdı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda belediyenin ilgili tüm birimleri pandemi ile mücadele için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede salgının yayılabileceği her türlü alanı titizlikle dezenfekte ederken, belediyede tarafından dizayn edilen mobil dezenfektasyon aracı da her mahalle sokak sokak dezenfekte ediliyor.

Salgınla mücadele kapsamında Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise halk sağlının öncelendiği denetimlerini sürdürüyor. Ekipler zorunlu açık olan işyerleri ve ilçe genelinde fırınların hijyen ve virüs salgınına karışı koruyanıma tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Ekipler tüm işletmelere eldiven ve maske takma zorunluluğu getirirken, işletmelere eldiven ve maske dağıtımı da yaptı.

Ayrıca ekipler kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin hizmetlerine geçici olarak ara verilmesi hususunda işletmeleri uyardı.

Öte yandan Haliliye Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını da duyurdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahlinde devam ettiği kaydedilirken, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de halk sağlığı için ilçede denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Zabıta, Güncel

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