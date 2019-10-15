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Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı

Haliliye Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

15.10.2019 16:50Haliliye'de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı
Haliliye Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütlülerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Haliliye Belediyesi harekata destek için çalışma yaptı. Haliliye Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ve esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

Türk Bayrağını alan vatandaşlar, askerlere dualar etti. - ŞANLIURFA

Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

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