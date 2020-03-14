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Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti

Haliliye'de bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

14.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:48
Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti
Haliliye 'de bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Aileleri evlerinde ziyaret eden ekipler, ailelerin hem kişisel bakımlarını hem de evlerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evde bakım hizmeti ekipleri, bakıma ihtiyaç duyan ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret eden ekipler, ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Evde bakım hizmetinden faydalanan aileler, kendilerine sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam

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