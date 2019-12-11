Haberler » Yaşam » Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor - Haberler

Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki bakıma muhtaç yaşlı bireylere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti devam ediyor.

11.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:39Haliliye'de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor
Belediyesi tarafından ilçedeki bakıma muhtaç yaşlı bireylere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde ilçe genelinde vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü evde bakım hizmeti aralıksız bir şekilde sürüyor. Bakıma muhtaç yaşlı bireylerin evleri ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor. Ev temizliğinin yanı sıra ekipler ayrıca yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını da gerçekleştirerek dualarını alıyor.

Yaşlı aile bireylerin yüzünü güldüren uygulama takdir toplamaya devam ediyor. Evde bakım hizmetini alan aileler belediyenin bu hizmetinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:57 Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı - Haberler
14:56 Camiye dananan hırsızlar cemaati bıktırdı - Haberler
14:52 Kablo hırsızları yakalandı - Haberler
14:49 Mardin'de tarihi eser operasyonu - Haberler
14:47 Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haberler
14:32 Uyarılara kulak asmayan Rus turistler, Antalya'da denize girdi - Haberler
14:15 Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı - Haberler
13:45 ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti - Haberler
11.12.2019 15:07:21