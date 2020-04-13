Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haliliye'den glütensiz ekmek hizmeti

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren glütensiz ekmek fırını tüm il genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretmeye devam ediyor.

13.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:22
Haliliye'den glütensiz ekmek hizmeti
Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren glütensiz ekmek fırını tüm il genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi sosyal yardım tesisleri içerinde yer alan kentin ilk ve tek glütensiz ekmek fırını tüm ildeki çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretimini sürdürüyor. Üretilen ekmekler Covid-19 salgını nedeniyle hastaların evlerine teslim edilmeye başlandı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilde bulunan tüm belediyelere dağıtılan ekmeklerin ilgili belediyelerce hastaların evlerine haftalık şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde glütensiz ekmek fırınında incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu zorlu süreçte Haliliye Belediyesi olarak ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını söyledi. Canpolat, açıklamasında, "Haliliye Belediyesi çölyak fırınımız, hem çölyaklı hastalarımıza hem de fenilketonüri hastalarımıza ekmek çıkarmak için 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya evlerinden çıkarak glütensiz ekmek almaya gelmelerini istemiyoruz. Biz onların evlerine ekmekleri göndereceğiz. Şu an tüm Şanlıurfa ilinin tüm ilçeleri dahil olmak üzere, tamamına ekmek göndermek için ekiplerimiz çalışıyor. Hastalarımıza dağıtılmak üzere hazırlanan ekmekler şu an sosyal yardım ekibimizce araçlara yerleştiriliyor. Ekmekler ilgili ilçenin belediye başkanlıklarına teslim edilecek. O belediyenin ekipleri de bu ekmekleri hastalarımızın evlerine haftalık kendilerine yetecek şekilde dağıtacaklar. 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyoruz. İnşallah bu zorlu süreci ülke olarak hep birlikte aşacağız" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Koronavirüs, Haliliye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Haliliye'den glütensiz ekmek hizmeti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:51: Çorum'da bir köyde karantina kaldırıldı - Haber 11:50: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi - Haber 11:48: Yeşilay "sigarayı bırakmanın tam zamanı" diyor - Haber 11:48: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği - Haber 11:46: YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler