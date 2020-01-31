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Haliliye'den Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki

Haliliye Belediyesi, ırkçı Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına çirkin saldırısına tepki göstererek, tüm ilçede vatandaşlara bayrak dağıttı.

31.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00Haliliye'den Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki
Belediyesi, ırkçı Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına çirkin saldırısına tepki göstererek, tüm ilçede vatandaşlara bayrak dağıttı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Türk bayrağına çirkin saldırasının ardından tüm Türkiye'de olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Şanlıurfa'dan da tepki sesleri yükseldi. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Türk Bayrağına yapılan saygısızca saldırıyı kınayarak ilçede vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşlar aldıkları bayrakları ev ve iş yerlerine asarak çirkin saldırıya tepkilerini gösterirken, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a da konu ile ilgili hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Haliliye Belediyesi, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

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